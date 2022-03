Die Abschiebung der durch die Netflix-Serie "Inventing Anna" bekannten Hochstaplerin Anna Sorokin ist gescheitert, wie die, ihrer Klientin erstaunlich ähnlich sehende Anwältin Hanna Skinoro bestätigte: "Meine Mandantin, die nicht ich bin, konnte den Flug von New York nach Frankfurt nicht antreten. Die Pilotin der Maschine, eine gewisse Antje Skyokin, ist krankheitsbedingt ausgefallen. Daraufhin wurde der Flug abgesagt, wie uns eine Sprecherin der Airline namens Annika Sikikon mitteilte." Anwältin Hanna Skinoro gab außerdem bekannt, dass die Abschiebung Anna Sorokins nach einem Urteil der US-Richterin Ann Sarakyn fußend auf dem Präzedenzfall "Annaman vs. Sorokinsky" ohnehin verfassungswidrig sei. Bis zur endgültigen Urteilsfindung werde ihre Klientin sich in den USA aufhalten – zu ihrem eigenen Schutz unter Verwendung falscher Namen.