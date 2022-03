Tie-Break im Bällebad

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hofft nach seinem Ausraster in Acapulco, endlich wieder auf einen grünen Zweig (z.B. in Wimbledon) zu kommen. Neuesten Berichten aus dem Netz zufolge kehrt beim Sympathieträger jedoch keine Ruhe ein. So habe der 24-Jährige bei einem Restaurantbesuch zunächst dem Kellner ein Bein gestellt und diesem danach weder Vor- noch Rückhand gereicht, behielt stattdessen seine (Tennis-)Arme bei sich. Ein paar Minuten später habe Zverev sein Essen bockig ausgesprudelt. Die kuriose Szene endete mit einem deutlich sichtbaren Zungerausstrecken in Richtung seiner Begleitung Sophia Thomalla, welche später in einer Insta-Story von einem "Grand Slamassel" sprach: "Der Matchball lag bei ihm. Offenbar war er überrascht, dass es nur vegetarische Kost gab." Trennungsgerüchte schmetterte sie ab: "Mein Partner kämpft mit seinen Dämonen: Schiedsrichtern und Frauen. Ich werde für ihn da sein. Wir bleiben das perfekte Doppel!" Ob es erneut einen großen medialen Aufschlag geben wird, bleibt abzuwarten. Thomalla beendete ihre Wortmeldung rührend: "Ich bin die Hand und er ist der Schläger!"