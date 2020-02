The Emancipation of Movie Titles

Weil der DC-Film "Birds Of Prey: The Emancipation Of Harley Quinn" am ersten Wochenende weit hinter den Einspiel-Erwartungen zurückgeblieben ist, hat das Studio den Titel kurzerhand in "Harley Quinn: Birds of Prey" geändert. "Mit dem Reizwort 'Emanzipation' vergrault man leider von vorn herein eine Menge Zuschauer, vor allem männliche", räumt Warner-Chefin Ann Sarnoff ein. "Auch der Verweis auf Raubvögel ist in Zeiten von predators wie Harvey Weinstein eher ungünstig." Um auf Nummer sicher zu gehen, wolle man den Film ab nächster Woche noch einmal umbenennen, nämlich in "That Suicide Squad Spin-off about JOKER's (Remember him?!) Ex-Girlfriend and Other Hot Chicks".