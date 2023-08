Afghanistan liegt mal wieder in Schutt und Asche. Die Taliban haben am Wochenende etliche von ihnen konfiszierte Musikinstrumente auf einem Scheiterhaufen verbrannt, um das Spielen der von ihnen geächteten Musik zu unterbinden. Mit den Worten "I'm a firestarter, twisted firestarter" (engl. Übersetzung, Anm. d. Red.) wurde die rund zweistündige Pyroshow in der Provinz Herat eröffnet. Angesichts des beeindruckenden Feuerscheins fragten sich viele Schaulustige: "Am I only dreaming? Is this burning an eternal flame?" Die Stimmung erreichte ihren Siedepunkt, als die Funken auf ein nahe gelegenes Gebäude, welches zuvor als Proberaum gedient hatte, übersprangen. "The roof, the roof, the roof is on fire!" bellten die Gotteskrieger begeistert im Chor. Dabei geriet einer von ihnen versehentlich zwischen die auflodernden Flammen und versuchte verzweifelt auf sich aufmerksam zu machen: "I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire … Aaaaaah!!!" Doch seine für ihren glühenden Fanatismus bekannten Glaubensbrüder hielten sich die Ohren zu und erwiderten nur: "We don't need no water, let the motherfucker burn. Burn, motherfucker, burn!" Die Schuldigen für diesen Brandunfall waren von den Taliban schnell ausgemacht: Die Besitzer der beschlagnahmten Gitarren, Trommeln und Verstärker selbst. Aziz al-Rahman al-Muhadschir, Leiter der örtlichen Zweigstelle des Ministeriums für die Förderung der Tugend und die Verhütung des Lasters, wies in einer Verbalnote jegliche Verantwortung von sich: "We didn't start the fire!"