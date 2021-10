Sebastian Kurz sucht einen neuen Job – Die aktuellsten Bewerbungs-Chats

Kurz an Söder

"Grüß Gott, Markus! Wir zwei sprechen doch eine Sprache: Österreichisch! Wie schaut’s aus? Hast du in deim Bayern eine leiwande Hacken für mich? Skilehrer, Lederhosengerber, Jodel-Instructor, Korruptionsberater? Mir ist wurscht, ich nehm grad alles :):):) Servus von Alpen-Alpha zu Alpen-Alpha, da Basti!"

Kurz an den österreichischen Bundespräsidenten van der Bellen

"Ich weiß ja gar nicht, ob Sie Whatsapp-Nachrichten überhaupt lesen können auf Ihrem Tastenhandy, Herr Bundespräsident ;) Falls Sie sich wundern, was das für ein Zeichen war: ein sogenanntes Zwinker-Smiley. Was is das jetzt scho wieda?, fragen Sie? Und drum: Sie brauchen einen gewieften, jungen Social-Media-Guy an Ihrer Seite. Ich kenn mich da supa aus und wär bereit. Interesse? Rufen Sie mich jederzeit von Ihrem Festnetz-Anschluss aus an!"

Kurz an Papst Franziskus I.

"Heiliger Vater! Bevor ich meine Partei zu einer freshen, trendigen und türkisen Lifestyle-Bewegung veredelt hab, waren die auch irgendwas mit christlich … Da mich die Korruptionsstaatsanwaltschaft grad zum Beichten bringen will, schlag ich Ihnen einen kleinen Ablass-Deal vor: Sie gewähren mir in Ihrem schönen Kingdom Vatikan politisches Asyl und Straffreiheit (mir viel wichtiger als Glaubensfreiheit ;) ) und ich werde der beste Ministrant, den Sie je hatten … Amen Bro! Sebastian Kurz"

Geantwortet hat dem jüngsten Altkanzler der Weltgeschichte bislang noch niemand. TITANIC bleibt an der Sache dran!