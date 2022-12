In der Netflix-Doku "Harry & Meghan" plaudern Prinz Harry und Meghan Markle offenherzig aus dem königlichen Schatzkästchen. Das sind die zehn größten Enthüllungen über die britische Königsfamilie:

1. Charles’ Lieblingslied ist "The Queen Is Dead" von The Smiths.

2. Die Sucht der Queen nach teuren Hüten hat England mehrmals an den Rand des Staatsbankrotts gebracht.

3. Prinz Philips Atem roch nach Haggis und Black Pudding.

4. Um Kate und William als skandalfreies Traumpaar zu inszenieren, ersetzte man die beiden durch ihre Wachsfiguren aus Madame Tussauds. Die echten Kate und William werden im Tower of London gefangen gehalten.

5. Prinz Harrys wahrer Vater ist Paddington Bär.

6. Um Meghan aus dem Palast zu vergraulen, hat man sie bei Familienfeiern immer neben Prinz Philip gesetzt (siehe Atem bei Punkt 3).

7. Die erfolgreiche Viererformation um das Songwriter-Duo Charles und Diana wurde angeblich von Yoko Ono auseinandergebracht.

8. Alle Butler der Royal Family werden in einem, unter dem Buckingham Palace gelegenen Labor aus dem Genmaterial des ersten Butlers des Hauses Windsor, James I., geklont.

9. Privat lachen die Palastwachen gerne und viel.

10. Netflix hat sich bereits die Rechte an den Dokumentation "Harry & Meghan auf Urlaub", "Harry & Meghan im Zoo", "Harry & Meghan – Jetzt wird geheiratet (nochmal)" sowie "Meghan & Harry" gesichert.