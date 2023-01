Bundeskanzler Olaf Scholz hat auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos den Begriff der Deutschlandgeschwindigkeit geprägt, mit der im Land gegenwärtig in puncto Energiewende, LNG-Terminals und Co. alles immer nur noch besser wird. TITANIC hat von einer anonymen Quelle im Regierungsviertel eine Liste von Dingen zugespielt bekommen, die aus Sicht des Kanzleramtes außerdem noch in rasanter Deutschlandgeschwindigkeit unterwegs sind:

Die Kohlebagger von Lützerath

Der Treppenlift in der Altersresidenz von Angela Merkel

Dieser eine tschechische Millionär auf der A2 in seinem Bugatti Chiron

Die kalte Progression

Deutsche Marder-Panzer auf dem Weg an die Ostfront

Der Ausbau von Windkraftanlagen

Die Mühlen der Bürokratie

Die Mühlen der Justiz

Rügenwalder Mühle

Der IC 2272 von Chemnitz Hbf nach Rostock Hbf

Robert Habeck beim Bumsen

Das Kokstaxi nach einer mysteriösen Bestellung aus dem Wirtschaftsministerium ...

Die Internetanschlüsse im Land der Ingenieure und Erfinder

Deutsche Marder-Panzer auf dem Rückweg in die Werkstatt