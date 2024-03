Platz 1 - die Spitzenkolumne #2

Heute wird es mal ganz seicht, man kann nicht immer mit spitzer Feder an die Spitzenpositionen für die Spitzenkolumne ran. Wir bewegen uns diese Woche also im Lifestyle-Bereich. Was ist eigentlich auf TikTok los? Nachdem ich es mir von Yung Sascha Lobo im TV, im Podcast, in Artikeln, auf Panneln und seltsamerweise per Sprachnachricht (? der Mann hat angeblich die Telefonnummern von allen Leuten u40) habe erklären lassen, ist TikTok eine Plattform mit Chancen und Risiken, die Megalaune macht, und durch die man weiß, was bei den jungen Leuten so abgeht. Komisch, dass man das wissen will… Anyways. Ich kann nicht eine trilliarde TikToks gucken, um mitzureden, deshalb hab ich geschaut, was gerade ganz oben trendet, angesagt ist, abgeht: Es ist das einfache Video einer Frau, das eine Schüssel Erdbeeren mit Schokosauce-Topping zeigt. Es hat - Stand jetzt - 455 Millionen Views. Gut! Will ich meine Zeit zurück? Nee. Im Gegensatz zu “gewissen” Sprachnachrichten dauert das Ding halt auch nur ein paar Sekunden.

Haben Sie schon mal eine unglückliche Finnin gesehen? Natürlich nicht. Die sind nämlich immer in ihrem Heimatland, um auch schön glücklich zu bleiben und lassen sich nicht in unserer Griesgram-Nähe blicken. Laut “Weltglücksbericht” sind diese Leute nämlich am allerglücklichsten. Es ist eh eine tolle Entwicklung, dass wir immer weniger von Gerechtigkeit reden, sondern mehr über Glück und andere esoterische Schwingungen. “Weltwokannmannochwochenbericht”, “WeltwoverdientmangenugfürirrevielMaloche”, “Weltwohatmangenugzufressenbericht” klänge auch ziemlich unattraktiv, um hier mal kurz moralisch zu werden. Glück kriegt man bekanntlich auf Instagram - Skincare, Atemübungen, Pulverernährung, diese Arschleggings. Wie wohl das finnische Instagram aussieht?

Glücklich sind auf jeden Fall immer die Leute mit Trinkflaschen. Nicht zufällig ist deshalb der Bestseller in Sport und Freizeit auf Amazon, Trommelwirbel … die: “720°DGREE Trinkflasche 1l Sport ‘uberBottle’ softTouch +Sieb - BPA-Frei - Wasserflasche für Uni, Arbeit, Fitness, Fahrrad, Outdoor, Job - Sportflasche aus Tritan - Leicht, Stoßfest, Wiederverwendbar”!!! Der deutsche Stanley-Cup! Der Trinkflaschen- und Trinkbecherhype erlebt in diesem Jahr mal wieder eine Renaissance (circa alle fünf Jahre), selbst in Berlin Mitte wird grad getrinkfläschelt, es hagelt Kolumnen zum Thema. Egaler könnte einem kaum was sein, klar. Aber lustig ist trotzdem, dass 2024 offenbar immer noch keine wirklich dichten Gefäße erfunden worden sind, so suggerieren die meisten Resümees. In der Tat sieht man überall Leute mit Flecken und schuldig guckendem 100-Euro-Gefäß. So entsteht Unglück.

Platz 1 – die Spitzenkolumne von Paula „the one“ Irmschler erscheint jeden Freitag in voller Länge nur auf www.titanic-magazin.de.