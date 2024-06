Platz 1 - Die Spitzenkolumne #11

Immer schwierig, wenn man mal paar Tage keine Nachrichten mitbekommen hat, weil man “zu tun” hatte. Man nickt dann schlau, wenn Leute sich auf aktuelle Vorkommnisse beziehen, sagt “ja, krass … voll … find ich auch … schlimm beziehungsweise gut”. Zum Glück wird einem das Wichtigste gerankt, aufgelistet, sortiert. Also, fix online gegangen, und da! TOPMELDUNG: “Historisches Urteil im Schweigegeld-Prozess: Jury spricht Donald Trump schuldig”. Yess, schuldig, Trump ist scheiße, schalalalaaaa, hoffentlich kommt er jetzt in’ Knast! Worum ging’s noch mal in diesem Prozess? Um welche der unzähligen Schandtaten, die sich dieser reiche Drecksack in den vergangenen Jahrzehnten geleistet hat? Und trotzdem ist er noch frei – wie so viele reiche, männliche Täter? Egal, jetzt siegt bestimmt die Gerechtigkeit. Ich schau dann nächste Woche wieder rein, in die Nachrichten.

Ganz vorn bei den "Suchtrends in Echtzeit" hingegen wird es richtig gruselig. Es fällt das Wort “SUPERKOLONIE”. Geht es um die Männerfußballfans, die bald in Berlin einfallen? Den Nachwuchs der Lobos? Eine neue historische Serie auf RTL? Mein großes Herz, in dem noch jede*r ein Plätzchen gefunden hat? Nein! “Die Stadt Kehl hat ein Problem mit einer invasiven Ameisenart. Sogar Strom- und Internetausfälle habe es schon gegeben” (zdf.de). Darum geht’s. Putzig. Also für uns, die wir nicht in Kehl wohnen. Ein Schädlingsbekämpfer wurde sogar zitiert mit den Worten: "Das ist richtig krass". Jetzt müsse “rasch, koordiniert und konsequent gehandelt werden”. Voll. Die Filmproduktionsfirmen sollten keine Zeit verlieren und sofort klären, wer wie was.

Mit so was schafft man es nämlich auf Platz 1 der deutschen Kinocharts! Vor den Ameisen sind aber noch die Enten: In “Raus aus dem Teich” zieht eine Entenfamilie in die große, weite Welt. Vielleicht ja auch nach Kehl. Währenddessen ist ein Film namens “Atlas” mit Jennifer Lopez auf Platz 1 der Streamingcharts. Es geht um ein Cockpit, Planeten, KI, Roboter und Armee. Alles noch nie so gesehen. Aber auch dieser Film gibt die Richtung für die Verwurstung der beliebtesten Meldungen vor. Vielleicht kann man diese Trump-Nummer ähnlich spektakulär verfilmen. Auch mit ganz viel CGI, also computergenerierten Bildern, und sowieso ganz viel Fantasie – weil er all diese ganzen, ihm vorgeworfenen Dinge natürlich gar nicht getan hat.

Platz 1 – die Spitzenkolumne von Paula „the one“ Irmschler erscheint jeden Samstag in voller Länge nur bei TITANIC.