Meditation und Markt mit Dax Werner

Was ist dein Why?

Am Ende des Videos sitzt Andreas Bourani (!) in einem dystopischen Kinderzimmer mit zwei weißrauschenden Bildschirmen und coolem Kassettenrekorder und ringt um Worte: "Leute, ich sach' euch: Die Typen sind irre. Die wollen in vier Wochen 60 000 Tickets verkaufen. Aber die Energie hier ist so was von 120 000 Tickets!" Ich bin irgendwie fast erleichtert, dass nicht noch Heiko Maas um die Ecke springt und mich über seinen Nespresso hinweg anlächelt: Ich würde sofort alles kaufen.



Ich schließe den Tab und gehe ins Privat-Panel mit mir selber. Was ich mir gerade auf Youtube angesehen habe, ist das Video "12062020olympia", ein Crowdfunding-Aufruf für eine Bürgerversammlung im nächsten Jahr, auf der wir alle zusammen "die geballte Power des geilen Systems der Demokratie" (Charlotte Roche) spüren sollen. Mehr noch: Wir holen dann unser Handy raus und unterschreiben "eine Petition nach der anderen!". Gemeinsam mit 90 000 Erdenbewohnern im Berliner Olympiastadion, die alle dasselbe wollen wie ich? Und das alles für schlussendlich sagenhafte 29,95 Euro? Zu dumm, denk ich, dass ich wie ausgerechnet immer, wo alles klar scheint, mein Paypal-Passwort vergessen habe.



Die Initiatoren der Bürgerversammlung sind – wenigstens für mich – keine Unbekannten: Charlotte Roche zum Beispiel finde ich schon seit ihrer VIVA-Zwei-Zeit cool und verpasse keine Folge ihres "Paardiologie"-Podcasts, wo ich immer auch eine Menge für mein eigenes Privatleben mitnehmen kann. Der Kondom-Unternehmer mit Europa-Sweatshirt, Waldemar Zeiler, hat schon sieben Start-ups an die Wand gefahren: Auch ihn kenne und schätze ich seit diversen Marketing-Podcasts.



Für mich ist der Superbowl der Demokratie alleine deswegen schon ein No-Brainer, und ich habe folglich für das Juni-Wochenende nächstes Jahr schon Urlaub eingereicht. Leider sind nicht alle so angegeilt von diesem Event: Auf der Nörgelplattform Twitter zum Beispiel gab es haufenweise Kritik, vom "Ausverkauf der Demokratie" war dort die Rede, verschiedene Fridays-for-Future-Verbände distanzierten sich reflexhaft. Auch von rechts hagelt es Häme: "Geschichte wiederholt sich", zwitschert ein radfahrender Nischen-Blogger der "Welt", "das eine Mal als Piraten-Tragödie, das andere Mal als FFF-Farce."



Für viele Meinungsmacher in Deutschland müssen Politik und Demokratie sich immer noch wie eine unendliche Mühsal, wie eine unerträgliche Qual anfühlen, sonst sei es keine richtige Politik. Vielleicht ist es Zeit, dass diese Menschen sich einmal ganz ehrlich selber fragen und Farbe reinbringen: Was ist euer Why? Was ist eure origin story? Warum nicht einfach mal soziale und ökologische Verantwortung aus dem traditionellen politischen System outsourcen und in die Hände von bärtigen Gründern aus Kreuzberg geben? Wo ist das fucking Problem?

Manchmal ist die Demokratie eben auch das Fenster mit Blick auf einen sommerlichen Garten: Dann ist es an uns, unsere Träume mit Window Color auf dieses Fenster zu malen.



Ein Hoch auf uns,



Dax Werner