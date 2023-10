Hurra! Die "German Justice League" ist da

Endlich! Nachdem Sahra Wagenknecht den Verein "BSW – Für Vernunft und Gerechtigkeit e. V." gegründet hat, besitzt Deutschland neben einer brandneuen Partei bald auch seine eigene Superhelden-Liga. Diese Guardians of Democracy werden künftig das politische Berlin zur Räson bringen und ihre Kräfte zum Wohle der Menschheit bündeln:



Amira Mohamed Ali – aka "Left Fist Rising"

Die mit dem Boxhandschuh von der Größe eines Kleinwagens bewaffnete Ex-Co-Fraktionschefin der Linken geht dahin, wo es wehtut. Z. B. in den thüringischen Landtag, wo sie zur Strafe für das gemeinsame Votum von CDU und AfD wehrlose Rot-Gelb-Grün-Abgeordnete vermöbelt. Schwachstelle: Solang man ihr Katzenvideos auf dem Handy vorspielt, bewegt sie sich keinen Millimeter.



Sevim Dagdelen – aka "Sevim of Nine"

Schon als kleines Kind von linken Mächten assimiliert, hat sich die Ex-Drohne nun vom Kollektiv losgesagt. Weil von Osten her ein riesiger Kubus in eindeutiger Übernahmeabsicht auf den Alpha-Quadranten zusteuert, hat sie bereits ihre Freunde von der German Justice League aktiviert. Das Ziel: Ein Waffen-Lieferstopp, um die Einverleibung der Ukraine ins Putin-Universum ("Widerstand ist zwecklos!") so kurz und schmerzfrei wie möglich zu gestalten.



Oskar Lafontaine – aka "Old Bastard Warrior"

Der Expendable unter den Polit-Stars hat es schon einmal getan und einer Partei den Rücken gekehrt. Angetrieben von föderalen Großmachtfantasien kennt er nur ein Ziel: Die ungerechten Saarland-Größenvergleiche abschaffen und in ganz Deutschland "Salü" als Grußformel etablieren. Und ja! Das war's schon.



Sahra Wagenknecht – aka "Princess of Fire"

Mit den 1000 Grad heißen Schweißstrahlen, die ihr aus Augen, Mund und Nase schießen, vermag sie alles in zwei Hälften zu trennen. Die Linkspartei, die Umfragewerte der AfD, die Gesellschaft, Berlin, Brüssel und den Erdball. Einmal auf Dauerfeuer kalibriert, lässt sich die "Teile-und-herrsche"-Power allerdings nicht mehr abstellen. Über kurz oder lang dürften vom Planeten also nur noch hauchdünne Genießerscheiben übrigbleiben. Einzige Chance zur Rettung: Die Flammen mit einem Rieseneimer voller eiskalter Realität löschen.



Fortsetzung folgt …