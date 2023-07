+++ Neuer Multirekord in Las Vegas: Das Thermometer zeigte 200 Dezibel auf der Richterskala an +++ Steigende Temperaturen in Johann Sebastian Bachs Geburtshaus in Eisenach fordern drastische Konsequenzen: Bachs berühmtestetes Werk, "Das wohltemperierte Klavier", wird in "Das zu hoch temperierte Klavier" umbenannt +++ Bevölkerung wegen schweren Wassermangels zum Umdenken aufgefordert: Die Bewohner*innen des Städtchens Mailand (Italien) wurden angesichts der Wasserknappheit im Po vom Konzern Coca Cola dringend gebeten, nur noch alle zwei bis drei Wochen zu duschen und kein kostbares Wasser zu trinken, um die Abfüllung der köstlichen Chemiebrause nicht zu gefährden +++ Brennpunkt Bundesregierung: Trotz bereits extremer Hitze in Robert Habecks Hose werden hier im Laufe des Tages etliche neue Höhepunkte erwartet +++ Weniger Gewalt in Schwimmbädern dank zahlreicher Hitzschläge bei aufgebrachten Besucher*innen +++