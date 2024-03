Im Januar wurde das erste Mal in Alabama (USA) ein Häftling mit Hilfe von Stickstoff hingerichtet. Kenneth Smith wurde schon ungefähr eine halbe Stunde, nachdem er seine letzten Worte gesprochen hatte, für tot erklärt.

Doch die neue Hinrichtungsmethode findet nicht nur Zuspruch und auch innerhalb der TITANIC-Redaktion ist man uneins.

Torsten Gaitzsch, dem als Kind mal mit Stickstoff eine Warze entfernt wurde, findet: „Wenn amerikanische Pharma-Unternehmen die Lieferung von Giftspritzen verweigern, müssen Alternativen her, klar. Aber doch nicht so eine.“

Sebastian Maschuw sieht das anders und meint: „Wer wünscht sich nicht, im Schlaf friedlich einzuschlummern? Die Stickstoffmaske ist der neue Goldstandard der Todesstrafe, ihre Kritiker sollten mal die Luft anhalten.“

