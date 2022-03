Goldene Pässe passé

bringst Du die Erlösung: Nie wieder Freizeit! Per Werbeanzeige werden wir gefragt: »Du arbeitest lieber, als jemals wieder nichts vor zu haben?« und Du hast die Lösung für das vermeintliche Problem natürlich direkt parat: Nebenjobs, die sich dank Deiner App in jede Minute stopfen lassen, die noch nicht mit anderer Arbeit ausgefüllt ist. Ganz im Einklang mit dem buddhistischen Zen-Geist also, bei dem es bekanntlich vor allem darum geht, möglichst effizient zu performen.

Wie lästig waren unsere Leben aber auch bisher! Freund*innen treffen, Bier trinken, auf Konzerte gehen, im Wald spazieren, malen, musizieren, lesen, aus dem Fenster gucken, ins Theater gehen, Ausstellungen besuchen, fernsehen, Katzen streicheln, Vögel beobachten, vögeln: All das muss nicht sein und kann jetzt gottseidank der Vergangenheit angehören!

Denn endlich ist es nun möglich, wirklich jede Sekunde des Tages mit Arbeit zu füllen. Selbst die Fußballrunde, Yogaeinheit oder Jogginggruppe können wir uns aus dem Kalender streichen, denn: »Es gibt viele Jobs, bei denen Du während der Arbeit ein richtiges Workout bekommst. Kisten heben, Fahrrad fahren, Treppen steigen – all das macht dich fit … Ganz nach dem Motto: ›Dein Job ist dein Gym.‹«

Aber, aber, zenjob.de! Nicht so bescheiden. Dein Angebot ist doch viel umfassender. Gönn Dir doch das ultimative Motto: »Dein Job ist dein Life«.

Hat allerdings schon was vor: Titanic