Gärtners kritisches Sonntagsfrühstück: Monika, was siehst du da

Es gibt, sagt man, keinen richtigen Zeitpunkt zum Kinderkriegen, und doch gibt es sicher bessere und schlechtere (mit 15). Analog gibt es womöglich auch keinen Idealmoment, sich als Verlag von einer Autorin zu trennen, aber einen viel schlechteren hätte sich S. Fischer nicht aussuchen können: Dass in einer Pariser Vorstadt ein armer Irrer einen Lehrer enthauptet hat, weil der Lehrer, ohne jede Arroganz und mit aller möglichen Delikatesse, anhand von Mohammed-Karikaturen über die Meinungsfreiheit hatte diskutieren lassen, spielt der Schriftstellerin Monika Maron voll in die Karten, die sich alleweil und allerorts über die linksliberale, islamfreundliche Meinungsdiktatur beschwert und darum auch nichts dabei findet, im Verlag einer Freundin zu veröffentlichen, der dem Naziverlag von Götz Kubitschek nahesteht. Sie habe das nämlich gar nicht gewusst; es dürfte sie aber auch nicht gestört haben.

Bei Wikipedia findet sich, was Maron 2017 für die „Neue Zürcher Zeitung“ schrieb: „Die Wahrheit ist, dass ich vor dem Islam wirklich Angst habe. Aber warum ist das krankhaft und nicht vernünftig? Die gleichen Zeitungen, die mir meine verachtenswerte Gesinnung attestieren, berichten täglich von blutrünstigen Verbrechen, die im Namen dieser Religion begangen werden, wobei sie natürlich betonen, dass das nicht an der Religion, sondern nur an deren Missbrauch liegt. Missbraucht wurde in der Menschengeschichte fast alles. Während für meine Kritiker der Missbrauch des Nationalen aber nur den Schluss zulässt, dass man den Nationalstaat abschaffen müsse, bleibt der missbrauchte Islam ganz ungeschoren.“

Das ist, zugegeben, auf den ersten Blick bedenkenswert; wenn auch nur auf den ersten. Denn die mir bekannten Kritiker und Kritikerinnen, die den Nationalstaat nicht brauchen, brauchen auch die Religion nicht, während die Kritiker, die bei der NZZ und anderswo den Islam abschaffen möchten, gegen den Nationalstaat nichts haben, den christlich-abendländischen zumal.

„Ohne Liebe zur Heimat keine Verbrechen gegen die Menschheit.“ Gremliza, 2018

Sie brauchen ihn ja, schon darum, weil sich anders die vielen, für die der real existierende Kapitalismus nur Stress und Angst und Konkurrenz bereithält, nicht bei der Stange halten lassen. Weil nun aber „Heimat“ genau das ist, was für die, die einem anderen Aberglauben anhängen als dem lokal üblichen, nicht gelten soll (oder bloß anderswo gelten soll), beharren die dergestalt Heimatlosen eben auf dem, was sich als Heimat auch in der Fremde behaupten lässt. Man redet den Islamismus nicht klein, wenn man ihn in Europa als Funktion des herrschenden Rassismus begreift und in der arabischen Welt als jenes Volksopium, das derselbe Marx benannte, der hoffte, der Nationalstaat werde in einer vom Kapitalismus befreiten Welt absterben. Es sind, im Süden wie im Norden, auffällig selten muslimische Augenärzte oder Konzertpianisten, die kritischen Lehrern den Kopf abschlagen. Es sind immer die, die noch ein bisschen kürzer gekommen sind, als es jene Mehrheit ist, aus deren Seele die deutsche Schriftstellerin und Diktaturexpertin spricht und für die Heimat eben heißt, in der Mehrheit zu sein.

Den Nationalstaat „missbrauchen“ kann man gar nicht; er ist die Herrschaft der Bourgeoisie, die sie zu ihren Gunsten gebraucht, was, denken wir an die, zu deren Ungunsten das geschieht, den Missbrauch einschließt. Das immerhin hätte Religion dem Nationalen voraus: dass sie, wesensmäßig mehr am Jenseits interessiert, sich ohne weiteres im stillen Kämmerlein praktizieren lässt. Das Nationale hingegen, grad wo es sich der Religion bedient, ist immer der Krieg, der so unheilig ist wie der heilige, vor dem die Nationaldichterin sich so einäugig fürchtet.