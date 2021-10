Freddy-Villa for Sale

Noch in diesem Monat könnte für eine Familie der Alptraum vom Eigenheim wahr werden. Das Anwesen, welches als Kulisse für den Horrorklassiker "A Nightmare on Elm Street" diente, steht zum Verkauf. Bis Mitternacht an Halloween können Interessenten ihr Gebot für die imposante Villen-Erscheinung in der 1428 N Genesee Avenue in Los Angeles abgeben. Der derzeitigen Besitzerin, Regisseurin Lorene Scafaria, spukt eine Verkaufssumme von unheimlich günstigen 3,25 Millionen US-Dollar im Kopf herum – ein Mörderpreis für ein Eigenheim in diesem alles andere als toten Wohnviertel. Dafür kann man morgens – mit etwas Glück – in einem von insgesamt drei Schlafzimmern erwachen, um anschließend in einem der vier Bäder zu verschwinden. Auch die Küchenausstattung inklusive Messerblock, Hackebeil, Fleischerhaken und Gefriertruhe lässt keine Wünsche offen. Und durch die Skulpturen- und Gemäldegalerie wird die Geschichte des 1919 erbauten Hauses jedes Mal aufs Neue wieder lebendig. Warum sie ihre Bleibe, die bis auf einige knarzende Dielen und klappernden Türen noch gut in Schuss ist, veräußert, möchte die Noch-Eigentümerin nicht verraten. Zumal sie sich nach eigenen Worten wie alle Vorbesitzer in das Haus unsterblich verliebt hat. Von allen guten Geistern verlassen, wie es den Anschein habe, sei sie jedenfalls nicht. Scafaria macht allerdings keinen Hehl daraus, dass ihr die Sehen-und-gesehen-werden-Mentalität der sie kritisch beäugenden Nachbarschaft stets ein Grauen gewesen ist. Über eines sollten sich die neuen Bewohner des Gruselhauses nämlich keine Illusionen machen: "The Hollywood Hills have eyes!"