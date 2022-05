Der nach mehreren Fehltritten (Pokaleinschmelzung, SPD-Mitgliedschaft, Ja zur Eingemeindung nach Offenbach) in der Kritik stehende Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann will alles wiedergutmachen. So hat er jetzt angekündigt, einen Riesen-Erdbeerkuchen "selbst" zu backen und ihn im Frankfurter Bankenviertel zu verteilen. Das entsprechende Backblech habe er sich bereits aus Mecklenburg-Vorpommern liefern lassen. Außerdem möchte er sich für eine enge Kooperation zwischen Eintracht Frankfurt und dem "sympathischen Kultklub" RB Leipzig einsetzen, von der die Eintracht laut Feldmann "garantiert profitieren wird". Darüber hinaus beabsichtigt er entgegen bisheriger Äußerungen, demnächst nun doch als Oberbürgermeister zurückzutreten. "Ich freue mich jetzt auf meine zwei neuen Aufgaben als Bundespräsident und Eintracht-Cheftrainer", teilt Feldmann in einem aktuellen Statement mit.