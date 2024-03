FRAGER - Die Spielanalyse

Deutschland heute mit den heiligen drei Streifen: Ach, wär's doch noch in 1000 Jahren so, aber der Ami hat uns gekauft, mal wieder. Zum Spiel: Flo Wirtz nach einer Sekunde zum hoch verdienten Einsnull, da haben unsere französischen Freunde das Nachsehen, und Macron verschluckt sich fast am Froschschenkel, haha. Direkt Vorfreude auf die Heim-EM, ein schwarz-rot-goldenes Sommermärchen kündigt sich an, mit Grillgelagen unter deutschen Fahnen und ungehemmtem Rumgegröle, einfach nur geil. Zurück zum Spiel: Mbappé probiert ein paar Tricks, beißt sich aber die gebleachten Zähne aus an deutscher Verteidigungswertarbeit, wir sind hier ja nicht im Zirkus, sondern auf dem grünen Rasen. Apropos, Greenhorn Mittelstadt rennt fleißig hin und her, er will der Mannschaft helfen, wie ja immer alle Spieler der Mannschaft helfen wollen, obwohl sie allesamt Teil selbiger sind. Dann geht’s zum wohlverdienten, aber inzwischen obsoleten Pausentee: Löw trank ja immer Rooibos, weil Rotbusch nicht affektiert genug klang, Nagelsmann dagegen setzt auf Kraneberger (= Demut) und Anschreien (= Motivation). In Halbzeit zwo dominiert Deutschland nach Belieben, Fußball als Blaupause für Politik und Wirtschaft Fragezeichen. Scholz und Habeck sollten ganz genau hinschauen und gefälligst ein Ausrufezeichen draus machen. Dann Wirtz auf Musiala auf Havertz, der eiskalt auf Zwonull stellt, und die Zuschauer in Lyon ersticken fast an ihren degenerierten Croissants und Baguettes, hähä, "Allez les Bleus" singt hier niemand mehr, es wird grundsolides Schwarzbrot gereicht (Metapher), aber mit Raffinesse (Ingwer-Limetten-Sauerkraut mit Kümmel), das ist das neue, weltoffene Deutschland, das nichtsdestotrotz Angst und Schrecken verbreitet, wenn auch nur auf dem Fußballplatz. Zurück auf Letzteren: Andrich grätscht Mbappé von hinten um, durchaus brutal, aber eben auch fair, es ist dies die Neue Deutsche Härte, die "wohltempertierte Grausamkeit" (Sloterdijk, Höcke), die wir so sehr brauchen, um zu dominieren. Natürlich nur auf dem Platz, vorerst. Mbappé revanchiert sich mit einer Tätlichkeit, eine Art Dolchstoß von hinten ist das (Metapher), hier kann wohl einer schlecht verlieren. Geahndet wird diese grobe Unsportlichkeit natürlich nicht, aber mit ungerechter Beurteilung von außen leben wir ja schon seit mehr als hundert Jahren.

Fazit: Ein nie gefährdeter 2:0-Sieg gegen überforderte Franzosen, "hier wächst etwas Großes heran", sagt Mittelstadt (bald Großstadt?), und dann noch mit den heiligen drei Streifen. Oh, wie ist das schön, so was hat man lange nicht gesehen, so schön, so schön.