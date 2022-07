In den kommenden Tagen soll es richtig heiß werden, in einigen Regionen rechnen Fachleute mit bis zu 45 Grad. Wo könnte es neue Hitzerekorde geben?

Nach allen Modellen, die bisher vorliegen, wird das wahrscheinlich in der Redaktion von Focus und im Kopf von Ulf Poschardt der Fall sein, außerdem im Bild-Studio von Viertel nach Acht, wenn Nena Schink mit Thomas Gottschalk, Lisa Fitz, Alfred Biolek und Hans-Ulrich Jörges über die Frage diskutiert, warum Menschen, die Fahrrad fahren und Maske tragen, Schuld an der Hitze sind. Experten:innen rechnen mit 80 bis 90 Grad Celsius im Studio.

Auf welche Katastrophen muss man sich einstellen?

Auf Hunderte Hitze-Reporter, die für Hitze-Reportagen "rausgehen". Bisher sind folgende Reportagen geplant: "45 Grad im Regionalexpress von Passau nach Sylt - ist das 9-Euro-Ticket damit gescheitert?", "60 Grad im Opel Corsa - wie lange hält mein Hund das aus?" sowie "Welche Eissorte passt zu meinen Schweißflecken?".

Was kann man tun, um sich abzukühlen?

Am besten ununterbrochen an die FDP denken, da fröstelt es einen automatisch.

Was rät die Bundesregierung den Menschen?

Klimafachmann Christian Lindner empfiehlt: "Drehen Sie die Klimaanlage Ihres Porsches voll auf - da hat die Hitze keine Chance. Und wer keinen Porsche hat, soll eben seinen Lamborghini nehmen."

Und was sagt die Opposition?

Friedrich Merz meint: "Vermeiden Sie körperliche Anstrengungen, nutzen Sie selbst für kurze Strecken den Privatflieger, zum Beispiel vom Wohnzimmer in die Küche."

Gibt es noch andere wertvolle Tipps von Promis?

Ja, Wolfgang Kubicki rät allen, sich regelmäßig abzukühlen. Er selbst werde jedenfalls "den ganzen Tag unter der Dusche stehen - diese Freiheit nehme ich mir".