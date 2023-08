»die Volksfront-Attitüde gegenüber einer Partei ist verfassungsrechtlich fragwürdig«, finden Sie in Ihrer Zeitung. Uns fällt jedoch aus dem Stegreif mindestens ein Beispiel ein, wo eine solche Volksfront Deutschland gutgetan hätte. Ach so, damals waren Sie noch nicht am Leben, Müller? Na dann, Gratulation zur Gnade der späten Geburt! Aber jetzt mal ehrlich, hätten Sie denn nicht noch später geboren werden können? Zum Beispiel erst nach der nächsten Bundestagswahl? Immerhin einen Verharmloser weniger aus der bürgerlichen Mitte hätte Höcke dann. Und Kleinvieh macht bekanntlich auch Mist.

Mit reichlich rechtsbürgerlichen Grüßen Titanic