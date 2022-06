Die Junge Union Hessen hat bei ihrer Landestagung durch das Abspielen eines anrüchigen Ballermannhits für Wirbel gesorgt. In einem Ausschnitt, der vielfach auf Twitter geteilt wurde, ist zu sehen, wie sich der CDU-Spross zur Vulgär-Lyrik von "Meine Puffmutter heißt Layla – schöner, jünger, geiler!" auf der Bühne grölend die Kante gibt. Der Fauxpas hat nicht nur bei der Landesvorsitzenden der hessischen Jusos, die den jungen Wilden unter den Christdemokraten ein sexistisches Frauenbild angedeihen lässt, blankes Entsetzen hervorgerufen. Während die 67jährige Layla B., kinderlose und amourösen Abenteuern nicht abgeneigte Managerin des Erotik-Palace-Clubs auf St. Pauli, die feierwütigen Misfits bereits wegen Altersdiskriminierung angezeigt hat, wirft die Liga deutscher Sangria-Trinker (LdST) der Bagage vor, "den vordergründig unpolitischen Mallorca-Sauf-und-Vögel-Tourismus in Misskredit zu bringen und für parteiinterne Zwecke zu instrumentalisieren." Hilfe bekommen die Abgeordneten von morgen ausgerechnet aus dem liberalen Lager. Wolfgang Kubicki, MdB, erinnert das Gebaren an seine eigenen frühen Jahre beim FDP-Nachwuchs: "Die sind so jung, dass sie bislang noch mit niemandem koalieren konnten und ordentlich Dampf auf der Leitung haben, hehehe!", raunzt der völlig besoffene Lebemann, der sich im Zuge einer Live-Schalte ebenfalls aus dem Erotik-Palace gemeldet hat. Von der Jungen Union sind derweil in den sozialen Medien bloß halbherzige Stellungnahmen zu hören. Das Motto 50% Politik und 50% Feiern sei bei Tagungen bereits seit Jahrzehnten bewährt. Davon, dass man in London mit einem Verhältnis von 20 zu 80 weitaus weniger Aufsehen erregt hat, haben die Honks aus Hessen wohl noch nie was gehört. Anfänger!