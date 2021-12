Düsseldorf verbietet Trampoline

In Düsseldorf sollen bis Ende des Jahres alle Trampoline aus Kleingärten verschwinden. Die Stadt hat ein Verbot ausgesprochen, weil Trampoline Flächenversiegelung und keine Spielgeräte für Kleinkinder seien. Die Geräte, so heißt es, entsprächen nicht der kleingärtnerischen Nutzung. Ein Vater wehrt sich nun dagegen und hat eine Petition gestartet. Was er jedoch nicht bedenkt: Er und seine Kinder haben bisher Glück. Künftig könnten nämlich auch Bobbycars und andere Spielsachen in Kleingärten verboten werden, weil sie ebenfalls Flächen versiegeln. Und auch die Kinder selbst müssen voraussichtlich über kurz oder lang draußen bleiben, da sie nicht der kleingärtnerischen Nutzung entsprechen. Bei Kindern handelt es sich zwar um junges Gemüse, allerdings um eines, das man nicht essen kann, argumentiert die Stadt Düsseldorf. Noch ungeklärt ist unterdessen die Frage, wo Familien mit Nachwuchs in Zukunft ihre Trampoline aufstellen dürfen. Bislang im Gespräch sind: Bahngleise, Schrottplätze und Autobahnraststätten.