Der deutsche Ex-Kanzler und nunmehrige russische Diplomat Gerhard Schröder hat seine Ernährung umgestellt. Mittlerweile sind seine Cholesterinwerte beinahe so niedrig wie seine Beliebtheitswerte. In einer Reihe von Instagram-Posts dokumentiert Soyeon Schröder-Kim die neuen Essensgewohnheiten ihres Mannes. "Seit er auf seinen täglichen Currywurst-Kraftriegel verzichtet, ist seine Haut so lupenrein wie das Demokratieverständnis von Wladimir Putin. Bald ist er außerdem schon so viele Kilos losgeworden wie Ehefrauen. Für uns Grund genug, in nächster Zeit einen eigenen Foodblog zu starten. Den Namen dafür haben wir schon: 'Hafer statt Hartzer'!"

Außerdem höre man vom 78-Jährigen inzwischen immer mal wieder ein "Hol' mir ma 'ne Flasche Smoothie." Auch auf nächtliche Snackeinlagen, wie spät abends im Pyjama noch kiloweise russischen Kaviar direkt aus der Tüte schlürfen, verzichte Gerhard Schröder aufgrund seiner, wie er sie spaßhalber nennt, "diätologischen Spezialoperation". Nun sehe ihr Mann nach nur vierwöchiger Diät bereits um Jahre jünger aus, schwärmt Schröder-Kim. "Gerd möchte nämlich zumindest so alt werden, dass er den Ausschluss aus der SPD noch erleben kann. Und bis die so weit sind, dürfte es noch Jahrzehnte dauern."