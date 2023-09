Was für eine WM! Rasante Dribblings, gewagte Freiwürfe und natürlich Korbleger, Korbleger, Korbleger – das alles konnte man bei dieser WM zur Genüge bestaunen. Und Korb- oder Basketball, wie es im Englischen heißt, ist hierzulande beileibe keine Randsportart mehr. In dutzenden Vereinskneipen fanden sich gestern Interessierte ein, um live am Fernsehbildschirm verfolgen zu können, wie sich die Sportler in mehreren Vierteln, Dritteln oder gar Halbzeiten zum Sieg blockten und ihre Zones verteidigten. Laut Publikum war auch der ein oder andere "Dunk" zu sehen. Der anschließende Freudentaumel hätte größer nicht sein können, als die deutschen Korbballherren zum ersten Mal in der Geschichte den Titel des Weltmeisters "errangen". Bis spät in die Nacht wurde gefeiert. In einem hochklassigen Finale triumphierte die deutsche Elf (?). Auch von Seiten des Trainers wurde alles richtig gemacht. Entscheidend für den deutschen Erfolg war vor allem, äh, Dirk Nowitzki?