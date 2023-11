Immer mehr Deutsche halten sich handtellergroße Riesenschnecken als Haustiere. Während Facebook-User die "Echten Achatschnecken" (Achatina achatina) überwiegend süß und superknuffig finden, warnen Mediziner deren Besitzer vor dem Risiko einer Ansteckung mit gefährlichen Tropen-Krankheiten. TITANIC hat für Sie die Fühler ausgestreckt und den glibberigen Trend auf Vor (gut) - und Nachteile (schlecht) geprüft.

+ Man kann den Schnecken megalustige Namen wie Rotzi, Schaumi, Schmieri oder Nassi geben

- Anstatt ihrem Menschen wie Hunde und Katzen aufrichtig ihre Zuneigung zu zeigen, schleimt das heuchlerische Pack bloß hinterfotzig herum

+ Sie können im Garten des verhassten Nachbarn verheerende Schäden anrichten und sein Gemüsebeet in nur wenigen Jahren in ein "Ground Zero" verwandeln

+ Einmal kurz in "Meister Propper" getaucht nehmen Riesenschnecken in der Wohnung unverzüglich ihre Arbeit als kostengünstige und wartungsfreie Reinigungskräfte auf

- Gassigehen und Apportieren können mitunter jeweils bis zu eineinhalb Wochen dauern

- Die Achatschnecke freut sich bei Ihrer Rückkehr von der Arbeit, indem sie stinkenden Schaum absondert und auf die Fließen köttelt

+++ Sie eignet sich hervorragend zu Knoblauchsauce und trockenem Rotwein