Das Lyrik-Eckchen

Gib Aktienoptionen!

Ein Gangsta-Rap-Akrostichon-Sonett von Philipp Amthor

Alter, ich bin jung und wild:

Kaufe mich für Meinungsjobs!

Toughe Lobby never stops:

Ich bin smart und hart gechillt!

Eastcoast Ueckermünde built

Nutz ich jedem, der es will

Ohne Scheu, just pay my bill,

Pimp mein Konto bis es quillt!

Tatort MdB-Register?

Interventions müssen lohnen!

O. G., ihr Moralphilister,

Nebenbei mach ich Millionen,

Eines Tags bin ich Minister,

Now: Gib Aktienoptionen!

aufgezeichnet von Jürgen Miedl, Produzent des Amthor-Albums "Get Rich or Grow up Tryin'"