Das Lyrik-Eckchen

Ein Zählreim für düstere Tage

von Torsten Gaitzsch



Zehn deutsche Dummerle woll'n sich am Lenz erfreu'n

Am Montag wurde angegrillt, am Freitag warn's dann neun.



Neun deutsche Dummerle, die feiern Tag und Nacht

Im Club hört man das Husten nicht, bald sind es nur noch acht.



Acht deutsche Dummerle verzichten nicht aufs Lieben

Ein Swingerclub hat ja noch auf! Es überleben sieben.



Sieben deutsche Dummerle, die hatten Durscht auf Beck's

Im Bierbike fanden alle Platz, jetzt sind es bloß noch sechs.



Sechs deutsche Dummerle fahr'n zum Erlebnispark

Für Fünfergruppen gibt’s Rabatt! (Der Sechste liegt im Sarg.)



Fünf deutsche Dummerle, die gehen ins Café

Der Strohhalm kreist und morgen früh ist wieder wer passé.



Vier deutsche Dummerle, die gaben nicht klein bei

Doch war's im Lidl viel zu eng – da waren's nur noch drei.



Drei deutsche Dummerle versteckten sich im Zoo

Das Pangolin sah lustig aus; dann waren's nur noch zwo.



Zwei deutsche Dummerle mochten nicht einsam sein

Doch war die eine vorerkrankt. Der andre: bleibt allein.



Ein deutsches Dummerle denkt: "Bleib' ich halt zu Haus!"

Und trinkt in einem Zug die Ethanol-Spritzflasche aus.



Null deutschen Dummerle gefiel die Quarantän'

Sie riefen: "Drosten kann uns mal!" - Da waren's wieder zehn.