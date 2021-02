Das ist die Lage am Mittag (Mars)

Weltraumhirnis aus den USA sind auf dem Mars gelandet — also nicht sie selber, sondern nur ihr Fernlenkauto ist es (Toys "R" Us, 79,95 Euro 6d, 4,3 Amazonsterne). Das Wissenschaftsmaterial, das es dort oben einsammelt (Kosmetikproben), ist genau das, was man nach fünf Milliarden Lichtjahren Anreise, zwei kaputten Ampeln und einer Umleitung über Braunschweig vorzufinden hofft.

Herr Kabuzcak aus dem dritten Stock vermisst seit einer Woche eine schwarzmelierte Wollsocke, an der er sehr hängt und die er schon überall in seiner Straße plakatiert hat. Sie taucht gleich im zweiten Krater auf, in den das Fernmobil mit leicht überhöhter Geschwindigkeit reinhämmert — der Mars ist Zone 30. Trotzdem Jubel bei der Nasa, der Chef ist stolz auf sein Team ("700 Sachen! Man muss eben nur richtig gucken").

Die erste blaue Mauritius halten die Planetmeier von der Nasa noch für einen Zufall, aber nach der dreißigsten merken sie, dass System dahintersteckt. Mit der bordeigenen Frankiermaschine Frankie schickt das Superroverding sofort ein paar Postkarten vom Mars an die Nasa-Zentrale. Sie landen nach vier Halogenlichtjahren und drei Minuten bei Frau Kabuzcak im Briefkasten, wrong! Wie sich herausstellt, ist Herr Kabuzcak gerade einsockig mit dem Hund draußen. Jubel bei der Nasa, der Chef ist stolz auf sein Team ("wenigstens keine Rechnung").



Gunnar Homann