Das ahnungslose Portrait (19)

Claus Kleber – was wir* über das ZDF-Urgestein wissen und was nicht

Obwohl Claus Kleber so tut, als wüsste er alles über die ganze Welt, weiß man sehr wenig über ihn. Er ist ein Mann, wohnt im ZDF und seine Eltern hießen Kleber, mochten den Namen Klaus, aber keine zu offensichtlichen Alliterationen. Sonst: Stückwerk im Lebenslauf. Ist so.

Vor Claus Kleber gab es nur Undine Kleber (geborene Huhn) und Hansgart Kleber, beide arbeitslose Schlosser aus dem Erzgebirge. Seine Geschwister Hans, Frans und Frank driften in die Clan-Kriminalität ab (siehe AktenzeichenXY-Spezial »Die Kleber-Buben«), er selbst schlägt eine journalistische Laufbahn ein. Diplom in Kairo, 1986 wichtige Auszeichnung mit dem Karla-Kolumna-Award für eine besondere Leistung. New York, Abu Dhabi, Istanbul – das Geld geht drauf für die Miete und Rotwein. Zurück in Deutschland kommt er über »Kontakte« (Sex) zum ZDF. Dort »arbeitet« er sich »hoch«, vom Morgenmagazin über DAS ZDF-MORGENMAGAZIN MIT CLAUS KLEBER bis zur Nachtausgabe des Morgenmagazins mit Claus Kleber, schönen guten Abend! So wird er vielen Leuten gut bekannt.

Legendär sind auch mittlerweile seine ganzen Sprüche, wie zum Beispiel

»Huhu aus Mainz!«

»Alles Roger, süße Oma?« oder

»Machts gut, ihr Trottel!«.

Privat existiert er praktisch nur für den Beruf (ZDF). Frau? Womöglich. Mann? Eher nicht. Kinder? Warum nicht: Kleber kann Sex! Morgens, abends, teilweise zwischendurch. Da sind Kinder nicht ausgeschlossen. Das ist eine Art Naturgesetz.

Hobbys hat er keine, schreibt das Wort aber penetrant »Hobbies«, weil er mal länger in New York war. Langweiligster Fun Fact: Kleber hasst es, wenn man Mitteilungen in Chat-Messengern »Nachrichten« nennt. Die würden nämlich häufig nicht journalistischen Standards entsprechen. Halt, halt … das Fun-Fact-Checking-Team reicht gerade rein: Stimmt gar nicht. Typisch für die Spaßbremsen!

Zurück zu Claus Kleber. Am Sonntag geht er am liebsten mit seinem Presseausweis in den Zoo.

Und jetzt machts gut, Ihr Trottel!



*Elias Hauck (Sport) / Tim Wolff (Wetter)