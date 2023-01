Nach ihrem Neujahrsvideo-Desaster droht Bundesselbstverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) die unehrenhafte Entlassung aus dem Militär. Für den dann anstehenden großen Zapfenstreich, bei dem sie aller Voraussicht nach standesgemäß per Bundeswehr-Hubschrauber gemeinsam mit ihrem Sohn an Bord zum Bendlerblock einfliegen wird, hat das Musikkorps vorsichtshalber bereits die Titelmelodien von "Nonstop Nonsens", "Upps! – Die Pannenshow" und "These Pumps Are Made For Walkin'" einstudiert. Denkbar wäre aber auch, vom Protokoll abzuweichen und statt der üblichen Musikwünsche Lambrecht mit einem Salut aus 21 gezündeten Polenböllern (Armeerestbestände) zu verabschieden. So oder so soll die Zeremonie mit dem Hochwerfen von 5000 aus der Ukraine zurückgegebenen Soldatenhelmen enden.