Monsanto muss 857 Millionen Schadenersatz an eine Schule im US-Bundesstaat Washington für die Verwendung der Chemikalie PCB in Lampen zahlen. Monsantos Sprecher bezeichnete bereits die Stimmung im Gerichtssaal als vergiftet, man werde in Revision gehen. Weiterhin kritisierte das Unternehmen die aktuell unvertretbar toxische Einstellung der Amerikaner gegenüber Biotechnologiekonzernen. Das Unternehmen sieht die Gefahr, dass diese ungesunde Einstellung auch auf unbeteiligte Felder der Wirtschaft überschwappen könnte. Mit einer großen Imagekampagne werde man dieses schlechte Bild mit Stumpf und Stiel ausrotten. Dafür hat das Unternehmen bereits rund zehn Millionen Dollar zurückgestellt und sieht den Erfolg als sicher an. Wer, so der Sprecher, weiß schon besser als Monsanto, dass Unkraut eben doch vergeht.