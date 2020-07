Aus Eugen Egners Püppchenstudio

Hier noch einmal zum Anschauen

Sensationelle Enthüllungen: Wie ich Collagist wurde (Teil 2)

Eines Abends, als mein Telefon wieder einmal nicht funktionierte (so stark war die Ausstrahlung meiner Ratlosigkeit) kam die Inspizientin in meine Garderobe gelaufen und sagte: "Es ist angerufen worden. Sie müssen sofort da und da hinfahren, Sie sind engagiert." Der Zug stand schon am Hauptbahnhof bereit. Es ging so schnell, daß ich erst im Abteil dazu kam, meinen Koffer zu packen. Ich nahm reichlich Wintergarderobe mit und sparte auch nicht an Skimützen, denn seit dem kalten August anno 06 gab ich mich, was das Wetter betraf, keinen Illusionen mehr hin. Bei hochsommerlichen Temperaturen (etwa drei oder vier) kam ich in der letzten dreidimensionalen Stadt vor dem gemalten Hintergrund an. Dort holte mich ein großer, schwerer Mann ab und erklärte mir, ich solle fortan Collagen herstellen. "Ja", sagte ich, "Bildelemente auszuschneiden und zu neuen Bildern zusammenzukleben könnte gerade für einen faulen Menschen wie mich, der nicht gern zeichnet, das Richtige sein."

Irgendwann wurde es mir aber doch zu anstrengend.