Alfons Schuhbecks Steuer-Rezepte

Heute: Schmorender Bilanz-Braten

Alsdann, pack ma’s!

Man nehme die eignen Geschäftsberichte seit 2017 und schneide sie in feine Streifen. Jetzt die vorgeschriebene, grauslich fad ungewürzte Offenlegungspflicht mit einem zünftigen Fleischhammer klopfen bzw. dreschen und lange rasten lassen, bis sie eine zu vernachlässigende, breiige Masse geworden ist! Dann alles zu einem dunklen Sud zusammenrühren und so lange im eignen Saft ziehen lassen, bis es hinterzogen ist. Als nächstes sich selbst von Steuerfahndern grillen lassen. Jetzt ist es angerichtet!

Ganz am Schluss den ganzen Schmarren mit einer gesalzenen Nachzahlung abschmecken und hoffen, dass man nicht in die Kittchen-Schlacht muss.

In diesem Sinne: An Guadn!

Euer Alfons