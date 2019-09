Warum Polizisten prügeln

Bochumer Polizeiwissenschaftler haben erstmals systematisch Polizeigewalt untersucht und ihren Zwischenbericht vorgelegt. Betroffene berichten von rechtswidriger Gewalt, vor allem bei Versammlungen. Die Dunkelziffer sei immens hoch. Was bei derlei Forschungen allerdings oft vergessen wird, ist, welche Bandbreite an Gründen es für scheinbar ungerechtfertigten Gewalteinsatz durch Polizisten gibt.



Wir haben die Betroffenen gefragt, die, die es wissen müssen, die, denen sonst niemand zuhört.

Warum prügeln Polizisten?



Die Hälfte der befragten Beamten einer TITANIC-Blitzumfrage in der Frankfurter Innenstadt sagt: "Weil wir es können". Die andere: "Weil wir es müssen". "Ja, Hartmut, da hast Du schon recht", antwortet die andere, "aber vorhin da mit der Araber-Oma, der Du den Einkaufswagen kaputtgeballert hast, das war schon übertrieben." "Was soll das denn jetzt, Michael?", erzürnte sich wiederum die erste Hälfte. "Du weißt doch, ich konnte gestern so schlecht einschlafen. Da braucht man das mal. Außerdem waren die Karten für das Gabalier-Konzert ausverkauft, so ein Scheiß!" Keine Luft mehr bekommt so langsam eine dritte Person, die von "Hartmut" im Schwitzkasten gehalten wird und deren Gesicht wir deshalb nur erahnen. Wir stecken ihr einen McDonalds-Gutschein und die Visitenkarte eines befreundeten Anwaltes zu. "Vielleicht haben Sie ja Glück und gehören zu dem einen Prozent, dessen Fall nach der Anzeige auch vor Gericht landet." Die Beamten müssen laut lachen. Wir wünschen weiterhin viel Erfolg und entfernen uns schnell, bevor wir noch etwas Verbotenes tun.