Sie als Vorsitzender des NSA-Untersuchungsausschusses, der sich auch mit fragwürdigen Methoden des Bundesnachrichtendienstes befaßt, haben die erst Ab- und jetzt Angehörten, darunter Angela Merkel, ja aber mal so richtig in die Mangel genommen, wie? So lasen wir in der »Süddeutschen«, die Ihren Ausschuß als »eine mißtrauische Runde von Parlamentariern« beschrieb: »Selbst der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses, der CDU-Mann Patrick Sensburg, beginnt Fragen schon mal mit dem Satz: ›Was mich halt so ein bißchen stutzig macht …‹.«

Nicht doch! Das haben Sie nicht gewagt! Sie haben die Kanzlerin persönlich knüppelhart und knochentrocken mit einem direkt zwischen die Augen gefeuerten »Was mich halt so ein bißchen stutzig macht …« in die Ecke gedrängt?

Werden Sie doch Polizist! Oder noch besser: Geheimagent! Vielleicht finden Sie dann ja sogar mal etwas über den BND heraus.

Hört und liest jedes Wort: Titanic