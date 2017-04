Hurra, hurra – es ist wieder soweit! Ein Thema, das sich für den Original-TITANIC-Forencheck vorzüglich eignet: Außenminister Gabriel war in Israel und verärgerte dort Ministerpräsident Netanjahu. Klar, daß sich da der durchschnittsdeutsche Israelkritiker (lies: Antisemit) nicht lange bitten läßt. Zwar haben viele Medien ihre Kommentarbereiche wohlwissend zugesperrt – aber auf den Facebook-Seiten tobt die Diskussion. Alors! Wer ist der beste Antisemit in deutschen Kommentarspalten?

Platz 3: Sofian Maalal bei der „Zeit“ (Facebook)

"Ich kann es beim besten Willen nicht verstehen, warum man Israel immer mit Samthandschuhen anfassen soll!! Ich finde es sehr bedenklich wie einige hier Israel mit aller macht in Schutz nehmen. Man muss einfach die Probleme ansprechen. Der Siedlungsbau ist einfach illegal. Gaza als weltgrößtes Gefängnis ist auch illegal. Das ist einfach Staatsterrorismus. Israel möchte da einfach kein Palestina haben. In meinem Augen liegt da das Problem. Geld regiert die Welt und Pro-Grossisrael Anhänger haben einfach Zuviel Einfluss in diese Welt. Da traut sich keiner was zu sagen und alle gucken weg. Egal was für Kriegsverbrechen da gemacht werden. Und bitte wer mir hier mit Antisemitismus kommt, der braucht mit mir nicht zu diskutieren."