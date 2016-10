Du Jugendportal für die »Zielgruppe von 18–30jährigen«, die Dein Sugardaddy Spiegel so schwer zu erreichen vermag, hast einen Artikel zum »Lollapalooza« in Berlin, dem hippen Musik-Festival »mit amerikanischen Wurzeln«, verantwortet. Darin fällt zwar kein Wort zur Musik, dafür geht es aber um etwas, das hippe Bento-Redakteure viel brennender interessiert, nämlich das »Outfit« der Besucher. So schreibst Du, Bento, davon, daß es wohl »kaum eine andere Veranstaltung gibt« auf der so viele »lässige Menschen« rumlaufen, wie auf Festivals. Und eben jene »lässigen Menschen« machen sich »schon Tage vorher ernste Gedanken über das Outfit«. So beobachtet Deine Redakteurin neben »Crop-Tops« und »High-Waist-Bikinis« auch einen »Tetrapack als Accessoire«. Einfach wow, diese Looks! Eine der Festival-Besucherinnen sagt dann noch, zu ihrem Outfit befragt (und natürlich nicht zur Musik, wie abwegig wäre das bitte!): »Ich trage die Klamotten – danach wollen sie andere auch tragen.«

Danke, Bento, für diesen erhellenden Artikel. Freut sich schon auf die Reportage über den Musikgeschmack der Teilnehmenden einer Modenschau: Deine Fashion Victims von Titanic