Bei der Präsidentenwahl in Sierra Leone hat die Bevölkerung mehrheitlich für Julius Maada Bio gestimmt. 51,81 Prozent der Wähler griffen beim Urnengang etwas tiefer in die Tasche und entschieden sich für den gentechnikfreien Kandidaten von der Sierra Leone People's Party, besser bekannt als Bio-Bewegung. Bio wuchs in einer schadstoffarmen Umgebung im Süden des Landes unter kontrollierten Bedingungen auf und ernährte sich gesund. Nachdem er herangereift war, ging Bio zum Militär, um sich im Feld zu bewähren. Im Bürgerkrieg wurde er beinahe zwischen den Fronten zerquetscht, doch gelang es ihm aufgrund seiner herausragenden Qualität, den Konflikt unbeschadet zu überstehen. Nach einer Zeit als Oppositionsführer konnte Bio die Menschen nun von der Wichtigkeit der Bio-Sache zu überzeugen. Der 53jährige Bio gilt als Begründer des Bio-Gedankens und ist Erfinder zahlreicher Bio-Produkte, Freunde bezeichnen ihn als "ganz schönes Früchtchen". Nach seinem Tod wird Bio zu 100 Prozent ökologisch abbaubar sein. Nun muß er sein Land nachhaltig regieren und die Wirtschaft ohne Einsatz von Pestiziden zur Blüte führen. Unterlegener bei der Wahl war Bios Widersacher Samura Glyphosat.

