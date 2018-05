Die Diskussion um steigende Mieten in Deutschland hält an. Wohnen in der Stadt droht selbst für Normalverdienende unbezahlbar zu werden, allein im vergangenen Jahr war ein bundesweiter Preisanstieg von 4,7 Prozent zu verzeichnen. Sicher, die Regierung bemüht sich um Problemlösungen: "Wohnraumoffensive, Baukindergeld für Familien, Kappungsgrenze bei Mieterhöhungen, weniger Aufschlag nach Modernisierungen", zählt der "Stern" diesbezügliche Punkte im Koalitionsvertrag auf. Doch greift all das nicht zu kurz?