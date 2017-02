Was müssen wir da lesen? Die Staatsanwaltschaft Seoul hat Sie nach Korruptionsvorwürfen gegen den Konzern Samsung, dessen Vizepräsident Sie sind, 22 Stunden lang verhört? 22 Stunden! So lange können Sie doch unmöglich durchgehalten haben. Geben Sie’s zu: Nach acht Stunden haben Sie zweimal laut gepiept, sind dann in den Energiesparmodus gefahren, um sich nach weiteren 90 Minuten mit rotblinkenden Augen schließlich komplett abzuschalten. Na, wenigstens sind Sie nicht auch noch in Flammen aufgegangen!

Presses no charges: Titanic