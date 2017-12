OKTOBER



Schwarzer Peter steigt aus den Koalitionsverhandlungen aus

Nach dem Rückzug von CDU/CSU, FDP und Bündnis 90/Die Grünen von den Sondierungen zur Bildung einer Jamaika-Koalition hat nun auch der Schwarze Peter seinen Ausstieg aus den Gesprächen bekanntgegeben. Dieser Schritt hatte sich bereits in den frühen Morgenstunden angekündigt, nachdem der Schwarze Peter im Laufe der Nacht bereits mehrfach herumgeschoben worden war. Vertreter aller an den Verhandlungen beteiligten Parteien kritisierten dessen Entscheidung umgehend. Nicht zuletzt habe der Schwarze Peter "die maßgebliche Rolle beim Scheitern der Koalitionsbemühungen" gespielt. Der Schritt sei "verantworungslos und egoistisch", hieß es in einer gemeinsamen Presseerklärung. "Ein Arschloch!" schnodderte Klartext-Mann Wolfgang Kubicki (FDP) in die ihm hingehaltenen Mikrofone. Kommenden Sondierungen wird der Schwarze Peter nach dem Willen der Bundesregierung nicht mehr beiwohnen. Seinen Platz soll der Sündenbock (42) einnehmen.



Die journalistische Meisterleistung des Jahres

"Stell dir vor, es ist Krieg, und Opa spielt mit", hieß es in der "Focus"-Ausgabe 49/17. Darin spielte Autor Thilo Mischke den Shooter "Call of Duty: WW2" gemeinsam mit einem Kriegsinvaliden. Sollte es dafür nicht den Nannen-Preis geben, hat das Faktenmagazin noch folgende heiße Gaming-Beiträge in der Schublade:

"Familienbande. Unser Redakteur spielt 'Die Sims 4' – mit den Fritzl-Kindern"

"Runter kommen sie meistens. Ein 9/11-Überlebender beim Tetris-Daddeln"

"Wer bremst, hat Angst! Samuel Koch demonstriert die krassesten Stunts bei GTA Online"

"Hier bin ich Übermensch, hier darf ich's sein: 'Focus'-Leser begutachten die Welt von 'Wolfenstein – The New Order'"

