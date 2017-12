JANUAR

AfD verzichtet auf Rauswurf von Höcke

Der Thüringische AfD-Vorsitzende Björn Höcke macht drei Hakenkreuzzeichen. Trotz seiner Dresdner Rede ("Durch Deutschland muß ein Rechtsruck gehen"), die für einen Volkssturm der Entrüstung gesorgt hatte, darf der Politiker in der Partei bleiben. Statt dessen kündigte die AfD-Führung 81 Ordnungsmaßnahmen für Höcke an, u.a. das Schreiben eines Gesinnungsaufsatzes sowie unentgeltliche Nachhilfestunden für die deutsche Jugend in Herrenvolkskunde und SS-Division. Ein Riefenstahlbad dürfte für Höcke zudem die gründliche Säuberungsaktion des "Denkmals der Schande" sein. AfD-Chefin Frauke Petry: "Ekel-Opi Gauland den Hintern abzuwischen wird ihm 1000 Jahre lang eine Lehre sein!"



FEBRUAR

So entstand der Schulz-Effekt

Im Februar froren Meinungsforscher in den Fußgängerzonen der Republik und erkundigten sich bei Passanten nach deren Haltung zu Martin Schulz und seiner Partei. Das Umfragehoch war gewaltig, die SPD stand bei 31 Prozent. Wie konnte es trotzdem zur Wahlniederlage im September kommen? TITANIC hat damals einen exemplarischen Dialog abgehört.

Meinungsforscher: Guten Tag, Manni Güllner, Forsa Gesellschaft für Sozialforschung und statistische Analysen mbH! Darf ich Sie fragen, ob Sie Martin Schulz beziehungsweise die SPD wählen würden, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre?

Passant: Nein.

Meinungsforscher: Ich darf Sie also nicht fragen. Aber die SPD würden Sie wahrscheinlich schon wählen, nachdem Schulz jetzt Kanzlerkandidat ist, wie?

Passant: Klar dürfen Sie fragen! Aber Schulz wähle ich nicht.

Meinungsforscher: Sicher?

Passant: Ja.

Meinungsforscher: Also "ja", Sie würden den Sozialdemokraten Ihre Stimme geben?

Passant: Nein, würde ich nicht.

Meinungsforscher: Aber alle würden die zurzeit wählen.

Passant: Mag sein.

Meinungsforscher: Wenn die Wahl an einem Montag wäre?

Passant: Auch nicht.

Meinungsforscher: Wann entscheiden Sie, wen Sie wählen?

Passant: Ich hab mich schon entschieden.

Meinungsforscher: Und Sie wählen die SPD?

Passant: Nein.

Meinungsforscher: Und jetzt?

Passant: Immer noch nicht, sorry.

Meinungsforscher: Verstehe.

Passant: Ja…

Meinungsforscher: Ja?

Passant: Was?

Meinungsforscher: Ist notiert. Schönen Tag noch!



MÄRZ

So fliegt Ryanair ab sofort vom Frankfurter Flughafen

ohne Sitze (zu teuer)

ohne Flugbegleiter (zu teuer)

ohne Sauerstoffmasken (zu teuer)

ohne Cockpit (zu teuer)

ohne Tragfläche (zu teuer)

ohne Passagiere (zu fett, zu häßlich, zu blöd, zu geizig)

Felder mit einem * müssen ausgefüllt werden.



optionale Mitteilung an den Empfänger:



E-Mail-Adresse des Absenders*:



E-Mail-Adresse des Empfängers*

(mehrere Adressen durch Semikolon trennen, max. 10):





bezahlte Anzeige