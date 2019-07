Misswahl in Magdeburg

In Magdeburg wurde am Wochenende die aktuelle Miss Deutschland gekürt. Die Miss Deutschland ist, ohne sie in Misskredit zu bringen und für Missstimmung zu sorgen, nicht zu verwechseln mit der Miss Germany. Wie zur missbehaglichen Bestätigung des Misstrauens in die, den Heimvorteil missachtenden, Missetäter der Jury: Misswahl-Siegerin wurde unter misslichen Missfallensäußerungen ("Missgeburt!") ihrer missmutigen Konkurrentinnen die Magdeburgerin Philine "Missy" Dubiel-Hahn. Ihr winkt nun die vielfach missgönnte Teilnahme an der Miss-Intercontinental-Wahl. Alles in allem eine missglückte Veranstaltung.