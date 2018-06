Meditation und Markt mit Dax Werner

Mächtig viel Trouble im Öffentlich-Rechtlichen: Der Deutsche Kulturrat hat ARD und ZDF eine Sendepause für ein Jahr empfohlen, in dieser Zeit sollen die Redaktionen die öffentlich-rechtliche Talkshowlandschaft from scratch neu aufsetzen. Zuletzt hatten sich die Anne Wills und Maybrit Illners nämlich so sehr in die islamische Bedrohung Deutschlands reinphantasiert, dass es selbst den hartgesottensten Verteidigern des öffentlich-rechtlichen Modells zu braun wurde.