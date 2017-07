Als »Leiter Meinung und Debatte« beim Internet-»Spiegel« haben freilich auch Sie sich noch als hoffentlich letzter an einer Psychoanalyse des lustigen US-Präsidenten versucht: »Seit Donald Trump die politische Bühne betreten hat, rätseln kritische Kommentatoren, was diesen Mann antreibt: Ist er ein Narzißt? Ein zynischer Geschäftsmann? Ein Rechtspopulist? Ein Volkstribun?« Doch Sie, Kuzmany, sind eben kein kritischer Kommentator und schreiben deshalb: »All das mag stimmen, vielleicht ist es aber auch so: In Donald Trump herrscht schlicht gähnende Leere. Da ist kein Plan, keine Absicht, auch keine böse. Da ist nicht mehr als das, was ihm gerade in den Kopf kommt. Und dann ist auch das schon wieder weg. Anders sind die Nachrichten nicht zu erklären, die die Welt in den vergangenen Tagen aus dem Weißen Haus erreichen.«

Äh, aber, na ja, anders sind diese Nachrichten doch sehr wohl zu erklären, zum Beispiel könnte Trump ein Narzißt sein oder ein zynischer Geschäftsmann oder ein Rechtspopulist oder gar ein Volkstribun. Was hingegen tatsächlich nur mit gähnender Leere an anderer Stelle zu erklären ist, bleibt Ihr Geschreibsel!

Wäre froh, wenn Ihnen mal was in den Kopf käme: Titanic