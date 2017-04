»Archäologen haben mitten in Kairo eine mehrere Meter große Pharaonenstatue entdeckt«, hieß es neulich bei »RP online«. Mitten in Kairo! Habt Ihr schon mal in Gizeh, im Tal der Könige oder auch am Nilufer vorbeigeschaut? Da gibt es bestimmt auch ganz tolle Sachen zu »entdecken«.

Tip von Titanic