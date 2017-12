welches Du den schwedischen Film »The Square« für Deutschland lokalisiert und dabei den im letzten Heft angemahnten Imperativ-Fauxpas »Les noch mal, les noch mal« begangen hast! Wegen Deiner Unrecherchierbarkeit hat nämlich der diese Rubrik betreuende Redakteur fälschlicherweise an die Metz-Neun Synchron Studio- und Verlags GmbH adressiert – die allerdings lediglich für einen gleichnamigen australischen Streifen aus dem Jahr 2008 verantwortlich war. So geht’s ja nun nicht! Also: Ergeb Dich. Bitte.

Lost in translation: Titanic