Mein Name ist Bushido. Sie kennen mich vielleicht noch von Liedern wie "Wir regieren Deutschland" oder "Wenn ein Gangster weint". Heute möchte ich ein Thema ansprechen, das mir persönlich sehr am Herzen liegt, nämlich wie man als Kunde in diesem Land gefickt wird. Ich weiß, jetzt werden sich gleich wieder ein paar Hurensöhne aufregen und sagen: Diesdas, der hat meine Mutter beleidigt usw. Ich sage ganz ehrlich: Mache ich nicht. Ich erwarte nur ein Mindestmaß an Freundlichkeit, wenn ich in irgend so einem abgewichsten Scheißladen ein Produkt käuflich erwerben möchte oder einen Dienstleistungsservice in Anspruch nehme. Ich bin der netteste und liebste Mensch, wenn man mir mit Respekt begegnet und ich nicht von irgendeiner Schwuchtel oder fetten Kuh oder sonst einer Fotze bedient werde, die ihren langweiligen Sklavenjob nicht mit der gebührenden Begeisterung ausführt. Ich habe wirklich kein Problem damit, wenn jemand mal einen Fehler macht. Überhaupt kein Problem! Solange ich nicht davon betroffen bin.

Die Liste der Firmen, die mit mir schlechte Erfahrungen gemacht haben, ist lang. Ich verstehe einfach nicht, was bei denen falsch läuft! Neulich z.B. wollte ich mir ein Buch kaufen, wie man gleichzeitig denkt und atmet. Ich bin also zu Thalia gelaufen, nein, gefahren – ich besitze nämlich ein Auto, hähä, wrooom-wrooom – und habe die Verkäuferschlampe ganz höflich angepöbelt, ob sie in ihrem verfickten Studenten-Bio-Gammelgeschäft auch Produkte für Männer mit riesen Genitalien und Minderwertigkeitskomplexen haben. Da zieht die Alte erst mal so eine Fresse, daß man schon sieht, sie will sich überhaupt nicht weiter von mir beleidigen lassen. Ich meine: Was habe ich ihr bitte getan? Nur weil ich nicht aussehe wie so ein Öko-Sandalenträger, der jeden Nachmittag Karotten frühstückt und sich cool vorkommt, weil er Goethe und Chiller liest und "ach so gebildet" ist? Ey, ist kein Problem, ihr Spasten! Ich kann mein Geld auch behalten. In Deutschland gehört so ein Hurensohnservice anscheinend zum guten Ton. Da muß man gleich reinschlagen und randalieren, sonst wird man nie bedient! Ich bin nur ein ganz normaler Bürger mit Eigenheim und Dachschaden, der seine Rechte als Kunde wahrnehmen möchte. Leider läßt man mich nicht, schade. Bitte entschuldigen Sie mich nun, ich muß die Falschparker in meiner Straße aufschreiben.