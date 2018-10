Gärtners kritisches Sonntagsfrühstück: Heiße Fragen

Der verstorbene Mainzer Bischof Lehmann war ein freundlicher Mann der Bücher und kam mir immer vor, als verstehe er seine Sache eher metaphorisch, als glaube er also nicht im Ernst daran, nach dem Tode warte der Heiland samt Papa auf der Wolke, sondern begreife und akzeptiere das Ganze als schlicht irdisch trostfunktional, als eine konkrete Allegorie oder einen sozusagen Verblendungszusammenhang, aber einen aus Gründen und mit sozialem Nutzen.

Als die Tagesschau neulich von der Aufforderung des Weltklimarats berichtete, es eher unbedingt als nur vielleicht bei 1,5 Grad Erderwärmung zu belassen, durfte, nachdem alle Parteien vor der Kamera mit den Köpfen genickt hatten, auch ein AfD-Mann was sagen, und er sagte, freilich sei Naturschutz wichtig, gute Luft und so, aber er und seine Partei glaubten nicht an den Zusammenhang von Klimagas und Klimaschock. Punktum. Nun ist die Zivilisationsgeschichte der Menschheit eine Geschichte der Wahnsysteme, und „wenn einer mal sich in einen Gedanken förmlich hineinverrent, dann ist er ja wie vernagelt“ (Polt, Nikolausi); aber es ist auch funktional natürlich sinnvoll, einen solchen Wahn im Programm zu haben, gerade wenn es stimmt, dass die AfD als faschistische Partei das herrschende System ja nicht rundheraus abschaffen, sondern bloß versimpeln und um gewisse zivilisatorische Hemmnisse erleichtern, mithin auf seinen Markenkern zurückbringen will.

Diese Hemmnisse – Frauenrechte, Umweltschutz u. dgl. – sind nämlich ein Eingeständnis von Dysfunktionalität: Was der Kapitalismus nicht aus sich heraus leistet, muss als Reparaturleistung erbracht werden. Hält man diese Reparaturleistungen für verzichtbar, kehrt man zur guten alten Unsichtbaren Hand zurück, die alles so gut einrichtet, dass man sie nicht dabei stören soll. Die AfD, das darf man nicht vergessen, hat ein neoliberales Wirtschaftsprogramm, und wenn sie sich von der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft noch etwa unterscheidet, dann darin, dass hier aus exportwirtschaftlichen Gründen noch etwas aufs Dekor gesehen wird und der Liberalismus gegen den Neger auch nichts hat, als Preisdrücker und solange sich dessen Arbeitskraft ausbeuten lässt.

„Wot?“ Captain Sensible, 1982

Die offene Irrationalität der Erzählung von der Klimaschocklüge ist also auch nicht irrationaler als der sture Glaube ans umfänglich private Wirtschaften, und wenn Kollege Zielcke sich via SZ in der Behauptung sonnt, Kapitalismus sei „eine genuine Form des Sozialismus“, denn Kapitalismus sei letztlich ein „soziales Projekt“ mit einem, oha, „sozialen Grundversprechen“, und es für sonnenklar hält, dass „die Freiheit des Individuums … jede zentrale Wirtschaftslenkung ausschließt, sofern diese als Kommandosystem die individuelle Handlungsfreiheit vereitelt“, dann wird ihm und uns auch ohne Klimawandel heiß: „Folgt daraus, dass das Freiheitsprinzip zwingend das Privateigentum an Produktionsmitteln erfordert? Eine heiße Frage, die wir hier aussparen.“

So wie die AfD die heiße Frage ausspart, ob das Achselzucken angesichts kommender Weltuntergänge in jottweedee nicht völkischer Mord sei; und wir die noch heißere, ob die Verteidigung vom gottgebenen Kapitalismus mit seinen gottgebenen Hierarchien einen solchen Zulauf (Prognose für Bayern: bis zu 14 Prozent) vielleicht nicht deshalb hat, weil die Leute nichts mehr sagen dürften, sondern weil sie nichts mehr fragen können.