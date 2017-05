Bei der heutigen Stichwahl heißt es: Emmanuel Macron gegen Marine Le Pen. Der Mann, der eine uralte Frau liebt, gegen die Frau, die einen uralten Mann geliebt hätte, wäre dieser nicht schon 1945 verstorben. Ein ehemaliger Banker gegen die Tochter des militanten Fremdenlegionärs Jean-Marie Pfaff Le Pen, der sie nur deshalb "Marine" genannt hat, weil der aus heutiger Sicht besser zu ihr passende Name "Luftwaffe" nicht gestattet wurde. Mancher sagt da: Pest oder Cholera, Froschschenkel oder Schnecken beziehungsweise Frosch-Enkel oder fette Schnecke, hihi!

Klar ist jedenfalls jetzt schon: Unser nächstes Staatsoberhaupt hat von Politik keine Ahnung. So gesehen ändert sich also nichts. Seit Sarkozy hat sich die fünfte Republik an derlei Dilettantismus gewöhnt. Und hat es uns geschadet? Ja, sehr sogar. Aber haben wir uns beschwert? Ja, sehr sogar, wir haben in unseren Banlieues so viele Autos verbrannt, daß wir sogar bei Opel nachkaufen mußten. Aber wären wir wirklich bereit, aus der EU auszutreten? Non! Denn womöglich müßten wir dann mit anderen Exit-Ländern wie England kooperieren, und man kann uns Franzosen ja nun wirklich viel zumuten, aber, daß wir Englisch lernen sollen – no way!

Ihr Franck Ribéry